Kabil Havalimanı’nda patlama

ABD'li yetkililer, patlamanın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamada ilk belirlemelere göre 3 ABD askerinin yaralandığını aktardı.





Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"

MSB: HASAR VE ZAYİAT YOK

Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı dışında iki patlamanın meydana geldiğini, Türk birliğinde hasar ve zayiatın söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi