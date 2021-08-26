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Haberler Gündem Kabil Havalimanı’nda patlama

Kabil Havalimanı’nda patlama

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayı doğrulayarak, “Kabil Havalimanı dışında bir patlama meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Kayıplar henüz net değil” dedi.

Kabil Havalimanı’nda patlama

26.08.2021, 18:11

ABD'li yetkililer, patlamanın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamada ilk belirlemelere göre 3 ABD askerinin yaralandığını aktardı.



Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"

MSB: HASAR VE ZAYİAT YOK

Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı dışında iki patlamanın meydana geldiğini, Türk birliğinde hasar ve zayiatın söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi

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