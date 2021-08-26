Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 26 Ağustos vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." dedi.
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