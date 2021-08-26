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Yalan siyasetin adı muhalefet oldu

Türkiye'de mülteci merkezi iddiaları İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı, BBC Türkçe de haberini geri çekerek özür diledi. Ancak muhalefet partileri pişkinliğinden taviz vermeyerek, "Afgan göçmenlerle" ilgili algı operasyonunu sürdürüyor.

Yalan siyasetin adı muhalefet oldu

26.8.2021

GAYRİNİZAMİ HARP
AK Parti, bu yalan haber üzerinden kamuoyunu manipule eden tweet'lerini hala silmeyen ve büyük bir pişkinlik sergileyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yalanın adı muhalefet oldu. Türkiye'de artık sadece siyaset konuşulsun, projeler konuşulsun istiyoruz. Ancak bu muhalefetle ne yazık ki bu zor" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise, "Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu siyaset yerine gayrinizami harp yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE PROPAGANDAYI SÜRDÜRDÜ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalan haberi üzerinden propaganda yapmayı dün de sürdürdü. BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın makalesini çarpıttığını kabul edip özür dilerken, Kılıçdaroğlu STK'larla bir adaya geldiği toplantıda yalan haberlere sarılmaya devam etti. 'Göçmen kampı' iddialarıyla ilgili paylaşımını silmeyen tepkilerin odağındaki CHP lideri,Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu pişkin bir tavırla, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler. Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar" ifadelerini kullandı.

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