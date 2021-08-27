  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Afganistan'da görevli TSK personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'da

Afganistan'da görevli TSK personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'da

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Afganistan’da görevli TSK personelini taşıyan ikinci uçak Ankara’da
İHA

27.08.2021, 15:13

Afganistan'dan tahliyesine başlanan Mehmetçik, ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da yurda getiriliyor.

Mehmetçik'i taşıyan ikinci uçak da Ankara'ya ulaştı. İçinde 90 yolcunun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler üç otobüsle Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.

Türk askeri Afganistan'dan yurda dönüyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afganistan'da görevli TSK personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.