Afganistan’dan ilk asker kafilesi yurda döndü

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor. Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı. NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini 6 yıldır sağlayan Türk askerinin tahliyesine yönelik kararın alınmasının ardından ilk uçak Türkiye'ye geldi. Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan kalkıp saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiğini duyurdu.



DÖNÜŞ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, görevini yerine getiren Mehmetçiğin gururla Türkiye'ye geri dönüşü için Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



HİÇBİR SORUN YAŞANMADI

HER duruma hazırlıklı olan Türk yetkililerin koordinasyon, özen ve dikkati sayesinde tahliye planında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. Tahliye uçağı daha sonra İstanbul'a devam etti. TSK'nın havalimanında bulunan teçhizat ve ekipmanın da 31 Ağustos'a kadar Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.