Akıncı TİHA, 3 gün sonra TSK’ya teslim

TÜRKİYE'NİN milli ve özgün SİHA'larını yapan BAYKAR, Türkiye'nin yeni gücü AKINCI TİHA'nın 3 gün sonra güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu. Baykar'dan yapılan açıklamada, 'Bayraktar AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor.. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!" denildi.

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Önce emekledi, sonra yürüdü... Derken koştu, ardından uçtu... Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz..." ifadelerine yer verdi.



YUNAN BASININDA ATAK II KORKUSU

TÜRKİYE'NİN savunma sanayideki başarısı Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence- point' ATAK II helikopterini gündemine aldı. ATAK II 'Yeni Türk tehdidi' olarak duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi (ATAK 2), 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) sergilenmişti.