EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.H.C, B.D, H.D, K.B, T.B, H.Ü, A.E ve K.S'yi yakaladı. Kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.
FETÖ’cüler Yunanistan sınırında yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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