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Haberler Gündem Kabil’de büyük patlama

Kabil’de büyük patlama

Afganistan'da tahliye süreçlerinin devam ettiği Kabil Havalimanı yakınlarında 2 büyük patlama oldu.

Kabil’de büyük patlama

27.8.2021

Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklaması yapıldı. ABD'li yetkililer ise, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Patlamaya ilişkin Taliban tarafından yapılan açıklamada, aralarında Taliban üyeleri ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğü bildirildi. ABD'li yetkililer ise ölenlerin sayısının artabileceğini aktardı. The Guardian'ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh ise İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, patlamalardan birinin havalimanına yakın olan Baron otelinin yakınında meydana geldiğini duyurdu.

HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. Uyarıda, "ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Kapıda bulunanlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi.

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