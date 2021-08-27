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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açılışta "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Camilerimiz tüm müslümanların kardeşliğinin bir nişanesidir." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bosna Hersek’te önemli açıklamalar

27.08.2021, 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te. Başkan Erdoğan önce Kovaçi Şehitliği'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapıyor. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

21 MART'TAKİ AÇILIŞ KORONA NEDENİYLE GECİKTİ

Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık yardımlar, savaşlarla zarar görmüştü.

Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

ÇOCUKLARIMIZIN ELİNDEN TUTUP DAHA ÇOK CAMİLERE GETİRMELİYİZ

Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın burlardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

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