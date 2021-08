‘Yolumuzun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde tüm kahramanlarımı rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

KOLAY ZAFER YOK

Van Gölü kıyısında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden millet bahçesine kadar bölgeyi tarihi önemine yakışır eserlere kavuşturduk. Bugün de Malazgirt Zaferimizin yıldönümü vesilesiyle fetih programındayız. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nin de gerisinde çok büyük fedakarlık vardır. Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken, Selçuklu tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır. Bizim medeniyetimizin kökü hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir. Güveni, huzuru, refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir.



YENİ ŞAHLANIŞ İÇİNDEYİZ

Bizim için Malazgirt tarihin tozlu sayfalarındaki sıradan bir zafer değildir. Malazgirt'ten başlayıp İznik ve Konya'ya, Söğüt'ten başlayıp Bursa, Edirne ve İstanbul'a ulaşan bu yürüyüşün her anı bizim için ibretlerle doludur. Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrına basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir şahlanış içindedir. Bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız. Bu kibir ürünü böbürlenme değildir, tam tersine hakikatin kendisidir.



'HAYALİ OLMAYANIN HEDEFİ OLMAZ'

TÜRKİYE'Yİ eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, her alanda gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Dünyanın küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden şekillendiği bu dönemi de değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıldönümü olan 2071'i uzun vadeli vizyonumuz olarak belirlememizin arkasında bu vardır. Hayali olmayanın hedefi olmaz. Tarihin gösterdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın her dönemi gibi bugünlerimiz de kolay geçmiyor. Bir yandan terör, diğer yandan tabi felaketlerin etkileriyle yüzleşiyoruz. Önümüzde pek çok fırsatın olduğunu biliyoruz. Durmak, duraksamak, geri dönmek, yakışmaz. Bu kükremiş sel gibi millete zincir vuracak gafiller, gerektiğinde dağları delecek azme ve kararlılığa sahip olduğumuzu bilsinler" ifadelerini kullandı.



'UMUTLARIMIZI KIRAMAYACAKLAR'

TÜRK Milleti'nin tarihin yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmamış, gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiş bir millet olduğunu kaydeden Erdoğan, "Çünkü biz dünyanın en kadim topraklarına sahip çıkan Türk milletiyiz. İnsanlığın vicdanıyız, mağdurların umut kapısıyız. Bu vasıflarımızı kaybedersek işte o zaman tehlikeye atmış oluruz. Hiç kimsenin ülkemize ve milletimize böyle bir kötülüğü yapmasına göz yummayacağız. Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz. Milletimizin başını yere eğdirmeyecek, gençlerimizin umutlarının kırılmasına meydan vermeyeceğiz. Milletimizin daima yanı başında olan devletine gösterdiği güven, yürüdüğüm yolda yalnız olmadığımı gösteriyor" dedi.



'İSTİKBALİMİZİ KARARTAMAZLAR'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümleri nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonucunda kazanılan muhteşem zaferin Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki hakimiyet beratı, hükümranlık bedeli olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Terör saldırıları, düzensiz göç akınları, küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk Milleti'nin istikbalini karartamayacak, var oluş azmini kıramayacak."