“Öğretmenlerin yüzde 72’den fazlası çift doz aşısını yaptırdı”

SAĞLIK Bakanlığı'nın hızlı ve yaygın aşılama kampanyasıyla birlikte düşük risk kategorisindeki illerin sayısı 40'a yükseldi. 3 büyükşehirden Ankara (yüzde 82) ve İzmir (yüzde 83) düşük risk, İstanbul (yüzde 74.6) orta risk kategorisinde yer aldı. Öte yandan okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürdürülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin yüzde 84'ünün birinci doz, yüzde 72.57'sinin de çift doz aşı yaptırdıklarını açıkladı. Tüm toplumda birinci doz aşı oranının yüzde 76.12, ikinci doz aşı oranının ise yüzde 58.23 olduğunu söyleyen Bakan Koca, öğretmenlerde bu oranların çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, "Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" ifadelerini kullandı.

■ BURAK ERDEM ÇELİK