Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Karadağ’da önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Cukonoviç ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme gayretini takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO'ya katılmasına tüm gücümüzle destek verdik.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ZİYARET"

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviç'in açıklamaları:

İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum.

SORU-CEVAP

Bosna Hersek'in Batı'ya değil, Başkan Erdoğan'a güveniyoruz açıklamasını ve Balkan ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz?

Başkan Erdoğan: Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Biz tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içerisindeyiz. Bu ziyaretleri devam ettirmeye çalışıyor ve önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti, bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemiş olmak bizim için bir eksiklikti, bunu gidermiş olduk. Birlik ve beraberlik içinde Bosna Hersek de inşallah sıkıntı ve sorunlarını aşar diye düşünüyorum.