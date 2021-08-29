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Haberler Gündem Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

29.8.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle andı. Şenler'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdoğan,"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıldönümünde hasretle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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