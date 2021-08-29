Son dakika: İlk TİHA TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi akııncı'nın vesilesiyle bulunuyoruz.

Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

EN İYİSİNİ BİZ YAPARIZ

Bu başarının arkasında 'Yapamayız, becemeyiz' diyenlere inat 'En iyisini biz yaparız' diyenler var. Bugün AKINCI'yla birlikte Türkiye'de dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olmuştur.

Bu başarının arkasında Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz? Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojilerini sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz.

Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarla gizli ambargolarla netice almaya yöneldiler. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız, geçmişte milletçe de yaşadığımız deneyimler Türkiye'nin gücünü artırması gerektiğini söylüyor. Değerli kardeşlerim bizim başka vatanımız yok. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Onun için vatanımıza milletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde huzur ve istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez.

"BUGÜN BİRÇOK ÜLKE İHA'LARIMIZI KONUŞUYOR"

*Değerli misafirler yüzde 20'lerde yerliliğe sahip savunma sanayimizi yüzde 80 yerliliğe sahip olmasını sağlamak cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Türkiye pek çok savunma sanayi yanında İHA teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Bugün birçok ülke İHA'larımızı konuşuyor. Binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor.

*Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bizim için bu tablo bir böbürlenme bir küçümseme sebebi değildir. Medeniyetimiz ve tarihimiz bizim gücü böyle kullanmamızı söylüyor. Bugün savunma sanayimizin ürettiği tüm SİHA'lar dünyada rağbet görüyor. Polonya'nın da içinde olduğu 10'dan fazla ülkeyle anlaşma imzaladık. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

İŞTE BURADA Z KUŞAĞI

Şimdi de AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Detaylar zaten paylaşıldı. Tüm kritik sistemleri yerli-milli olarak hazırlandı. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle ilk 3'e girmemiz yeter mi yetmez? Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen sihalar geliştirmektir.

Bu hedefler yalnız bir adım ötemizde. Diyorlar ya Z kuşağı, işte burda z kuşağı... Sağda solda aramaya gerek yok. Hiç merak etmeyin sizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ne diyorduk oku, araştır, öğren... Sizlere güveniyorum. Tayyip Erdoğan olarak arkadaşınız olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gereklidir... İnşallah u üretimi yapacak fabrika Gerede'de faaliyete geçiyor.

Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz gelişmeye devam edecektir. Savunma sanayide çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün İHA liginde türkiyeye basamak yükselten TİHAyı teslim ediyoruz. Bu önemli yükü omuzlayacak her bir kardeşime başarı diliyorum. Unutmayın sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletimizin huzur içinde geçirdiği gece demektir. Önümğzdeki genç arkadaş Selçuk, kendisini arardım aldığım cevam Akıncı için fabrikada çalışıyorum. Gece 12. Durmak yok yola devam diyordu. AKINCI TİHA'nın öncü olup bizi gururlandırmasını rabbimden niyaz ediyorum.