Başkan Erdoğan’dan Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesinin temel atma töreni vesilesi ile bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız ay yıldız projesi yakışır dedik. Bugün de bu temeli atıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 29 ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır.

"DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN VERECEK"

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

İstanbul'un vatanımız olmasını kabul edemeyenler halen iç dünyalarını dışa vurmaktadırlar. İşte onlar, Gezi'de zulüm 1453'te başladı diyenlerdir. Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü, Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz.

Anadolu'daki üçüncü devletimiz cumhuriyetimizde kendi içinde dönüm noktaları yaşadık. Pek çok projenin önü kifayetsiz muhterisler tarafından kesilmiştir. Vesayet dediğimiz çarpık zihniyet demokrasi ve kalkınmamıza takoz olmuş takvimi geriye sarmıştır