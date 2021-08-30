‘Boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçin’

Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde incelemek için Edirne'ye bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle birlikte gittiği kentten Atina'ya sert mesajlar gönderdi. Akar ve TSK komuta kademesine Edirne Valisi Ekrem Canalp ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni de eşlik etti. Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret ederek, Yunanistan sınırını inceledi.

ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

Bölükteki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi ilişkiler içinde, siyasi yollarla çözümünden yana olduğunu vurgulayarak, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyoruz" dedi.

HUZURU BOZUYORLAR

Akar, Yunanistan'ın taleplerinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek, "Bunun kimseye yararının olmadığını, kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi bu şekliyle bir yere varamayacaklarını Yunan siyasilerin ve askerlerin anlamasını sabırla bekliyoruz. Kendilerine birtakım roller biçip tamamen yalana dayalı iddialarla huzuru, ahengi bozuyorlar. Yunan siyasetçilerin ve askerlerin bu samimiyetsizliği, buradaki problemlerin temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı. Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar konusuna da değinen Akar, şöyle konuştu: "Biz görüşmelerle, barışçıl yol ve yöntemlerle bu konunun çözülmesini beklerken Yunan komşularımız aidiyet çabalarına giriyorlar. Birtakım oldubittilerle bu olayları kendi yönlerine doğru çevirme gayreti içine giriyorlar. Lozan ve Paris antlaşmaları var. Bunlara göre bazı adaların silahlandırılmaması lazım. Ama Yunan komşularımız sürekli anlaşmaları ihlal etmek için ellerinden gayreti gösteriyor, huzuru, istikrarı bozuyorlar. Anlaşmalarda 23 ada açıkça söylenmesine rağmen bunların 16'sını silahlandırıyor ve bunu hukuka uygun görüyorlar."



TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRMEK AKIL DIŞI

Türkiye'yi bölgede bir tehdit olarak göstermenin hayatın doğal akışına aykırı olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti: "Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir adanın kara suları 6, hava sahası 10 mil olması vaki değil. Ama Yunan komşularımız hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz."



'SALDIRGAN SÖYLEMLERLE MUHATAP OLUYORUZ'

Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının halklar için de önemli olduğunu kaydeden Akar, "Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar" dedi.