Kabil’de patlama

AFGANİSTAN'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken, bölgede sular durulmuyor. Başkent Kabil, dün yine patlamalarla sarsıldı. Havalimanı yakınlarından patlama sesi duyulmasının ardından Afganistan basını saldırıda 2 kişinin hayatını hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Atılan roketin havalimanı bölgesindeki bir eve isabet ettiği öğrenildi.

180 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Afganistan'da havalimanı civarında ard arda patlamalar meydana gelmiş, 13'ü ABD askeri olmak üzere 180 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra eylemi DEAŞ üstlenmişti.

BIDEN UYARI YAPMIŞTI

Afganistan'daki durumla ilgili önceki gün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, başkent Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.