İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.
Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Son Dakika: 4 PKK'lı daha teslim oldu
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.