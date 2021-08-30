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Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak’ta PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
AA

30.08.2021, 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021, 10:53

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.

Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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