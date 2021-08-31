Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2021
Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/kNc4jdY68U
Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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