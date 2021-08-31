Bu sene sardalya ve hamsiye doyacağız

Egeli ve Türkiye'nin her kıyısındaki balıkçılar, av yasağının kalkması nedeniyle bu gece yarısından sonra "vira bismillah" diyerek denizlere açılacak. Sezon öncesi Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, virüs salgını nedeniyle önceki sezonun erken kapandığını belirterek, "Denizlerin nadasta kalması yüzünden geçen sezon çok bereketli geçti. Denizlerden 400 bin ton balık elde edildi. Bu sezonda da beklentimiz aynı şekilde güçlü" dedi. Çakan "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ve yasal düzenlemeler sayesinde korsan avcılığın önüne tamamıyla geçildi. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da kesinlikle korsan balıkçılığa göz yumulmayacak. Biz de İzmir'de kurduğumuz çalışma grubu ile bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da canlı geçecek. Özellikle bu sezon halkımız sardalya ve hamsiye doyacak" dedi.

BU YIL DA BEREKETLİ OLACAK

Türkiye'nin balık ihtiyacının çok önemli bölümünü karşılayan Egeli balıkçılar, sezon öncesi hazırlıklarını bu yılda Kovid-19 tedbirleriyle sürdürüyor. Salgın nedeniyle önceki yıl sezonu Mart ayının son haftasında kapatan balıkçılar, geçen yıl ki gibi bereketli bir sezon bekliyor. İzmir'deki balıkçılar Güzelbahçe'de ağlarına ve teknelere son bakımlarını

yaptı. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derne-ği Başkanı Şahin Çakan, yeni sezon hazırlıklarının tüm Türkiye'de oldu-ğu gibi İzmir'de de tamamlandığını ifade ederek "Denizlerden çok güzel haberler geliyor. Bu sezon özellik-le sardalya ve hamsi beklentimiz büyük" dedi. Çakan, "Balıkçı gemi gemilerimizin hepsinde hijyenik ortam hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar devam edecek. Zaten ava çıkacak balıkçılarımız aşılandı. Ayrıca yine tüm balıkçılarımız sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra denize açılacaklar. Halkımız gönül rahatlığıyla balık tüketebilir" ifadelerini kullandı.



FIYATLAR CEP YAKMAYACAK

BU yıl balık bolluğu yaşanacağını vurgulayan Çakan, "Karadeniz'den gelen işaretlere göre hamsi ve sardalye bol görünüyor. Ayrıca salgın nedeniyle denizlerin önceki sezon 6 ay boyunca nadasta kalmasından dolayı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da tekneler limanlara dolu dönecek. Hem hamsi hem sardalya çok. Halkımız yine bol ve ucuz fiyatla balık yiyecek. Ege denizi bu yıl da çok bereketli olacak" dedi.

Tolga TEKİN