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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni PCR Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, son dakika genelgesi ile 81 ile yeni düzenlemenin detaylarını gönderdi. Buna göre, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

31.08.2021, 19:33