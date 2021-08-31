Piyasalara FED morali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret olmadığını açıklamasının ardından altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Powell'ın konuşması piyasalara güven verirken, olumlu etki yarattı. Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken TL değer kazandı.

AÇIKLAMALARIN ardından ABD borsaları başta olmak üzere dış borsalarda çıkış sürdü. ABD dolarında zayıflama, altının ons fiyatında ise yükseliş vardı. Bu durum iç piyasaları da olumlu etkiledi. Borsa İstanbul'da yükseliş devam etti, TL ise güçlenme trendine girdi. Dolar/TL dün 8.32'ye kadar geri çekildi. Gelişmelere paralel olarak ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmaya başladı. Ons altındaki güçlenmeyle gram altın da 490 lirayı gördü.