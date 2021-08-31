Savunmaya Ay Yıldızlı karargah

BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Proje ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz" diyen Erdoğan, "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÖNEMLİ SİNYAL

30 Ağustos ruhunu nesilden nesle aktararak istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlılığımızı tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: SAVUNMA noktasında bize öyle bir merkez gerekiyordu ki bu merkezle dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize temelini atacağımız böyle bir Ay Yıldız Projesi yakışır dedik. Amacımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi açmaktır. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecek. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız. Dört bir yanını okullarla, yollarla, tünellerle, barajlarla donattığımız Türkiye'yi bu tür abide eserlerle taçlandırıyoruz