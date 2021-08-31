Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı bütün yurtta ve KKTC'de törenlerle kutlandı. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kabine üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

'RAHMETLE YAD EDİYORUZ'

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, yazdığı mesajda duygularını, "Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99'uncu yıldönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun" sözleri ile dile getirdi. Devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir her yaştan binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ellerinde bayraklarla Ata'ya koşan vatandaşlar renk-li görüntüler oluşturdu.





21 BİN FETÖ ÜYESİNİN ORDUYLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini açıkladı. Törende mezun olan öğrencileri tebrik edip Zafer Bayramlarını kutlayan Erdoğan, "Darbe girişiminin ardından TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları tekrar kurduk. Artık çok daha güçlü ve donanımlı bir eğitim öğretim sistemine sahibiz. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı temin etmiş durumdayız" diye konuştu.



ERDOĞAN'IN KABULÜNDE MÜLTECİ ÇOCUK DETAYI

BAŞKAN Erdoğan, Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul etti. Erdoğan'ın kabulde tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.



MÜLTECİ Çocuk temalı tablo, BM tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.



İSTANBUL Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı. Zirve'nin kapanış seremonisinde Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.