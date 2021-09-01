‘Artık kapılarda dilenci bir Türkiye yok’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hamdolsun bizim karasıyla deniziyle havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için çok oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddi değil. Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü ve daha özgüvenli.

ORDUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ

Teğmenlerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. İnşallah her alanda reformaları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayiimizin derinliğini artırarak, dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet ettik.

HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR

PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiyenin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüzü çağın gereklerine göre kurduk. Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.

'AMBARGOLAR ÖNÜMÜZÜ AÇTI'

TÜRKİYE'NİN savunmada attığı adımlar nedeniyle ambargolara maruz bırakıldığını hatırlatan Erdoğan, "Daha yeni başbakan olmuştum. Amerika'ya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağolsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHAmızı, SiHAmızı ve Akıncı'yı yaptık. Şimdi Hürkuşu da yapacağız" dedi.

'KÖTÜ KOMŞULAR EV SAHİBİ YAPTI'

İMZALANAN sözleşmelerin nasıl yerine getirilmediğini unutmayacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar bize Kıbrıs'ta telsiz bile vermedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamd olsun savunma sanayimizde sorunları aştık. Gözümüzün önünde terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını kimse engelleyemeyecek. Nihai mesajı 2023'te vereceğiz. Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların teröristlerin kara borsalarında nasıl satıldığına şahit olduk. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle karıştıranlar için acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir."