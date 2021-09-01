CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sarmalı bitmek bilmiyor. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının adaylık için isimleri geçerken Kemal Kılıçdaroğlu hala sessizliğini koruyor. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının yanısıra tartışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

SOYER 'BEN YOKUM' DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylıkla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Soyer, "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığından memnunum. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. İşimizi çok seviyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Soyer, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa." ifadelerine yer verdi.