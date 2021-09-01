  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorunsalı devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylıkla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Soyer, "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığından memnunum. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. İşimizi çok seviyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Soyer, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa." ifadelerine yer verdi.

01.09.2021, 12:37

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sarmalı bitmek bilmiyor. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının adaylık için isimleri geçerken Kemal Kılıçdaroğlu hala sessizliğini koruyor. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının yanısıra tartışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

SOYER 'BEN YOKUM' DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylıkla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Soyer, "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığından memnunum. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. İşimizi çok seviyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Soyer, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.