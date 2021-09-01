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Haberler Gündem YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

1.9.2021

MİLYONLARCA adayın merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite kayıt tarihlerini de 6-10 Eylül 2021 olarak duyurdu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ise," Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim" dedi.

ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR
ÜLKEMİZDE yaşanan hızlı aşılama programları ile yüz yüze eğitim başlıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısında normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

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