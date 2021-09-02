AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaparak gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildi. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur. Türkiye, üzerine kimsenin sorumluluk yükleyeceği ülke değildir.

"TÜRKİYE ÖLÜMDEN KAÇAN İNSANLARA KUCAK AÇMIŞTIR"

Bir çok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ediyoruz. Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkelade yanlış olur.

"HERKES AFGAN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalıdır

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ UNSURLAR DEVREYE GİRMİŞTİR"

Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir.

"TÜRKİYE'NİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ KABİLEYETE ULAŞTIĞI VURGULANIYOR"

Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor.

Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi geliştirmek bu kadar zor bir coğrafyada son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.

"FİİLİ GÜÇ OLAN TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmişti. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. TSK 6 yıl havalimanının güvenliğini sağladı. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur.

"SURİYE'DE YAPTIKLARI HATAYI AFGANİSTAN'DA YAPMAMALIDIRLAR"

Kış ayları gelmeden acilen harekete geçilmelidir. Bu insani kriz devam ederse mülteci sorunu giderek artacaktır ve bu insanlar ölümle karşı karşıya kalacaktır. Mülteci konusunda Suriye'de yaptıkları hatayı Afganistan'da yapmamalıdırlar.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Bu konuda yapılan toplantılardan henüz sonuç çıkmadı. İlk başlık vatandaşı yalan haberden korumak. Yalan haber ve dezenformasyon tedit olarak ortaya çıkıyor. Bireyleri korumak için bir düzenleme ihtiyacı söz konusu.

SEÇİM BARAJININ DÜŞÜLMESİYLE İLGİLİ

Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı yüzde 7'dir.

TANJU ÖZCAN'IN SKANDAL İFADELERİNE TEPKİ

Bu insanlık dışı bir yaklaşım. Faşistlik ve ahlaksızlığın ikiz kardeşidir. Bir kadınla ilgili son derece iğrenç bir ifadeyi orada espiri konusu olarak anlatıyor. Kadınla ilgili böyle bir değerlendirme insanlık dışı. Bununla birlikte kadının kıyafetiyle ilgili değerlendirme yaptı, bu ayrı bir skandal. Özürü dilerken bile 40 tane şart koşuyor. 'Kadınlar insandır biz de insan oğluyuz.' Yakışan söz budur. Bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir.