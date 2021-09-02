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Günlük vefat sayısı 300'e yaklaştı

Günlük vefat sayısı 300’e yaklaştı

2.9.2021

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan Günlük Koronavirüs Tablosu'nda hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Türkiye'de dün son 24 saatte 302 bin 869 Kovid- 19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Salgın gerçeğini göz ardı etmekle, aşıları ertelemekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.
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