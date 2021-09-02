HDP’nin kapatılma davasında flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran'da oy birliği ile kabul etmişti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.



İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'nden 30 gün daha ek süre istedi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi.