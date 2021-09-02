MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

TSK, gerek sınıriçinde gerekse sınırdışında teröristlere geçit vermiyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmayan TSK, başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.