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MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

02.09.2021, 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 11:48

TSK, gerek sınıriçinde gerekse sınırdışında teröristlere geçit vermiyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmayan TSK, başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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