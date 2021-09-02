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Son dakika: Eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Son dakika: Eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

02.09.2021, 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 12:02

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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