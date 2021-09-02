Son dakika: Eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
🔔Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
📌Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV
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