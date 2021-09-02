Tahliyeleri başarıyla bitiren ekiplere karşılama töreni

AFGANİSTAN tahliyesini tamamlayan uçuş ekipleri için 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenledi. Törene Milli Savunma Bakanı Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, kuvvet komutanları Org. Musa Avsever, Or. Adnan Özbal, Org. Hasan Küçükakyüz da katıldı. Törende konuşan Akar, "Mehmetçik dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür. Ülkemiz her türlü tedbiri almaktadır" diye konuştu. Türkiye'nin hakkı ve hukukunu savunmak için çalıştığını da söyleyen Akar, "Biz Yunan komşularımızla dost olmak istiyoruz. İlişkilerimizi olumlu yönde geliştirmek istiyoruz" dedi.

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