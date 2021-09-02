Tüm gözler bu toplantıda! Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.
Saat 16.30'da başlayacak toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.
GÜNDEM EĞİTİM
Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda vaka sayıları, aşılama çalışmaları da görüşülecek.
Toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapılması bekleniyor.Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Ağustos vaka tablosu
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