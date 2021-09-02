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Tüm gözler bu toplantıda! Bilim Kurulu toplanıyor

Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! 6 Eylül'de eğitim ve öğretimin başlayacak olmasıyla yeni tedbirler alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

Tüm gözler bu toplantıda! Bilim Kurulu toplanıyor

02.09.2021, 09:30

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.

Saat 16.30'da başlayacak toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

GÜNDEM EĞİTİM

Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda vaka sayıları, aşılama çalışmaları da görüşülecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapılması bekleniyor.

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