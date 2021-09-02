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Tüm gözler bu toplantıda! Bilim Kurulu toplanıyor

Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! 6 Eylül'de eğitim ve öğretimin başlayacak olmasıyla yeni tedbirler alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.