YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay üyeleri, yeni adli yıl öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akarca, mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu. Akarca Anıtkabir Özel Defteri'ne yazı yazarken, heyet daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yargıtay üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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