Akıncı TIHA Erdogan’ın mesajıyla uçacak

BAYKAR, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2019'daki ilk uçuşundan önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki yazılıma eklenen, kendi sesinden okuduğu videoyu paylaştı. Erdoğan "İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye" başlığıyla eklenen mesajında, "Gençlerimizin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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