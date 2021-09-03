Başkan Erdoğan’dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ilan edileceği törene katıldı. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.

Hükümete gelirken eğitimi hedeflerimizin en önüne almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.

Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.

Büyük yatırımlarla okulalrımızın fiziki ve teknolojik yapılarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler ile donattık.

Çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Çocukların eğitimine destek olmak, ailelere kolaylık sağlamak için attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarını ücretsiz yapmamızdır.

Bunlarla kalmadık, kalmıyoruz. Öğretmenlerimizin durumlarını ve okullarımızın altyapılarını güçlendirmeye çalışıyoruz.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta, eğitimin kalitesini artırmaktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Sizin öğrencilerinizi en güncel bilgilerle donatırken, kendinizi donatmanız da şarttır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI: OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAKTA KARARLIYIZ

Çocuklarımız 1.5 yıldır okulda akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama çocuklarımızı okuldan uzakta tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi öğretimi vermekte kararlıyız.