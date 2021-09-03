Haberler Gündem Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.