Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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