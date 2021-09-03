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Haberler Gündem Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
AA

03.09.2021, 16:37

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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