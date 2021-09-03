"Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçuş eğitim yılı, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle başladı. Açılış Töreni'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.

FEDAKARLIK VE KAHRAMANLIK

Törendeki konuşmasında, TSK'nın hem yurt içi hem sınır ötesinde önemli faaliyetler icra ettiğini belirten Bakan Akar, "Afganistan'dan tahliye görevini, hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz. Dünyanın en köklü hava kuvvetlerinden biri olarak görevlerinizi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. En önemli görevimiz, terörle mücadele. Terörist nerede, hedefimiz orası. En son teröristi de etkisiz hale getirip asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DEN HAVALANDILAR

Okunan dua ve kesilen kurbanın ardından yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşu Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi tarafından gerçekleştirildi. 1'inci pilot koltuğunda Bakan Akar, 3'üncü pilot koltuğunda ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bulunduğu TSK'nın uçan kalesi, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı pistinden havalandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Küçükakyüz'ün kullandığı jet uçağının da eşlik ettiği Koca Yusuf, uçuşunu başarıyla tamamladı.