6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan öldürüldü

YENİ Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette saldırı düzenlendi. Saldırganın içeri girerek alışveriş yapanları bıçakladığı korkunç saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, polis tarafından 60 saniye içinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ SEMPATİZANI ÇIKTI

Olayı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Başbakan Ardern, ülkeye 2011 yılında gelen saldırganın terör örgütü DEAŞ'a ilgi duyduğunu ve güvenlik kurumları tarafından iyi tanındığını belirtti. Ardern, polis gözetimindeki ve günün her saatinde izlenen adamın yasalara göre hapiste tutulmasına izin verilmediğini vurguladı. Polis Komiseri Andrew Coster de, "Birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman hemen yanında olmanız mümkün değil. Ekipler olabildiğince çabuk müdahale etti ve korkunç bir şekilde daha fazla yaralanmayı önlediler" diye konuştu.