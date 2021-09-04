Afganistan’da yaşayan kadınlar yönetimde yer almak istiyor

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın, hakları için gösteri yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan kadınlar, "Kadın ve erkek hakları eşittir" ve "Kadınların olmadığı toplum ölü bir toplumdur" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. Gösteride konuşan Samir Hayirhav, kurulacak yeni hükümette kadınların da yer almasını istediklerini söyledi. Kadınların olmadığı bir toplumun asla ilerleyemeyeceğini vurgulayan Hayirhav, yeni yönetimde kadınlara da yer verilmesini istedi. Hayirhav, "Biz buraya kadınların maddi ve manevi haklarını savunmak ve sesimizi dünyaya duyurmak için toplandık" diye konuştu.