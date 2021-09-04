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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Rize'de! Güneysulu Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Başkan Erdoğan Rize'de! Güneysulu Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Güneysu Camii'nin eski imamı Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "75 yıllık ömrünü hizmete adamıştır. Kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim" dedi.

Başkan Erdoğan Rize’de! Güneysulu Alim Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı

04.09.2021, 13:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021, 13:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınacak cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Güneysu ilçemizde gerçekten çok büyük hizmetleri olan ve 75 yıllık ömrünü özellikle devlete hizmetle geçiren, gayretleriyle gerçekten önemli hocamızı hakka uğurluyoruz. Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Yetiştirdiği talebeleri ve emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim.

Aynı ilçenin evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak bizlere nasip oldu. Rabbim bizlere sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı nasip etsin.

Bütün aileye, şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum. "

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