Bu küfürbazları susturun

CHP içinde anlaşılan gerilim had safhada... Çünkü sinirler artık iyice laçka olmuş... Küfür kıyamet eksik olmuyor... Vatandaşa küfür eden mi ararsın, rakip siyasi parti mensuplarına eden mi yoksa birbirlerine küfreden mi? Maalesef hepsi var... Önce Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Basketbol Gönüllüleri Grubu kurucularından Serkan Yalnız'a 12 dakika 50 saniye küfrettiği ses kayıtları çıktı ortaya. CHP'den dün de insanın duyduğunda bile utanacağı küfür haberleri geldi. Daha önce sendikacılara yönelik bir toplantıda ağza alınmayacak küfürler ettiği yönünde ses kayıtları ortaya çıkan Denizli Honaz'ın CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şimdi de AK Partililere küfrettiği bir ses kaydı düştü gündeme. Derken Bornova Belediyesi'nde CHP'li 3 başkan yardımcısının partili belediye meclis üyelerinin gözü önünde birbirlerine galiz küfürler ederek tartıştıkları haberi patladı. Eskilerin çocuklara kötü bir söz dile getirdiğinde tatlısert bir şekilde söylediği "Ağzına acı biber sürerim" diye bir söz vardı ya işte insan üst üste gelen bu haberlerin ardından "Bu küfürbaz CHP'lilerin ağzına da acı biber mi sürülmeli?" diye düşünmeden edemiyor!



ÖZKAN'IN ZİYARETİ KARIŞTIRDI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın önceki hafta Bornova'da parti örgütüyle buluşması sonrasında yaşanan tartışma büyüdü. Özkan, toplantıda İzmir'de toplam 1 milyon 200 bin Kürt, 800 bin Alevi, 1 milyon 300 bin göçmen kökenli olduğunu ve son olarak da 300 bin Suriyeli geldiğini söylemiş ve buna göre politikalar geliştirilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Bornova Belediyesi çalışanı "Piro Sezer" lakaplı Süleyman Sezer, sosyal medyada Özkan'ın toplantıda söylediklerinin bu kadarla sınırlı olmadığını öne sürerek Özkan'ın Alevi ve Kürtleri aşağıladığını iddia etmişti. Özkan aynı gün buna sosyal medyadan tepki göstererek, iddiayı sert bir dille yalanlamıştı. Özkan ayrıca "Ağalarını da uyarırım" diyerek Sezer'e bu sözleri söyletenlerin olduğunu ima etmişti.



BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Parti içinde tartışmalara neden olan süreç Bornova Belediyesi'ni karıştırdı. Pazartesi günkü Meclis toplantısı öncesi yapılan CHP Grup Toplantısı sonunda CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Yıldız ve Ercan Kahya'nın küfürleşmeye varan kavgasına diğer Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer dahil oldu. Kavgayı araya giren meclis üyeleri ayırdı. Toplantının sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, "Arkadaşlar kimse dışarı çıkmasın, bir açıklama yapacağım" diyerek CHP'li meclis üyelerini durdurdu. Kahya, "Benim başkanımıza yanlış bilgi verdiğimi ve onu yanlış yönlendirdiğimi söylemişler. Bu olaylarla ilgili değerlendirme yapılmış. Burada başkanı yanlış yönlendiren bellidir. Sorumlusu da nettir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında toplantıda bulunan diğer Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız'a tepki gösteren Kahya, Yıldız'ı ahlaksızlıkla ve şerefsizlikle suçladı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Kahya'nın sözlerine küfürlerle karşılık veren Yıldız sinkaflı sözlerinin ardından asıl operasyonun organizasyon dahilinde kendisine yapıldığını iddia etti. İki isim birbirinin üzerine yürürken araya meclis üyeleri girdi. Yıldız, "Ben Tuncay Özkan'ın evinde kalmış, onunla bir araya kaç kez gelmiş adamım. Ona niye kötülük yapayım? Siz kendinize bakın. Benim üzerime oynuyorsunuz" dedi. Tartışmaya giren diğer Başkan Yardımcısı Taşer de Yıldız'a dönerek, "Söz konusu troller senin odandan çıkmıyor. Ne kadar gereksiz ve tartışmalı adam varsa senin yanına geliyor. Elbette bu işin organizasyonu ve işin köpürtülmesi konusu senin üzerine kalır" diye konuştu. Taşer ayrıca, belediyenin koruma güvenlik amiri Alişan Han'ın Alevi derneklerini arayarak Tuncay Özkan'ın aleyhine açıklama yapılması için arka planda çalıştığını söyledi.

ÜÇ İSMİN KELLESİNİ İSTEDİ

Tartışma belediyeden sonra önceki gün yapılan CHP İlçe Danışma Kurulu'nun gündemine de oturdu. CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, isim vermeden ancak net bir şekilde işaret ederek Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Koruma Amiri Alişan Han ve belediye çalışanı Süleyman Sezer için gerekenin yapılmasını istedi. Çapın belediye içinde makamları kullanarak görev yapan bazı isimlerin parti yöneticilerine, milletvekillerine operasyona kalkıştığını ifade etti. Bornova İzmir'in en gözde ilçelerinden biri... Bornovalılar hizmet beklerken bu hizmetleri yerine getirmesi gereken CHP'li belediye başkan yardımcılarının bu şekilde birbirine girmesi artık sözün bittiği yer. Bu yardımcılar da tam kırmızı biber sürmelik!... CHP'lilerin İzmir'de kendi içinde kavga etmeyi bırakıp hizmet etmesi gerekiyor.





TARTIŞMA GİDEREK BÜYÜDÜ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Bornova'da parti örgütüyle buluşması sonrasında yaşanan tartışma giderek büyüdü. Parti içinde tartışmalara neden olan süreç Bornova Belediyesi'ni karıştırdı.

Erhan GÜLENÇ