‘Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Ataması gerçekleşen 20 bin öğretmeni tebrik edip görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, yeni atanan öğretmenlerle toplam sayının 1 milyon 137 bini bulduğunu söyledi. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "2002'de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 200 binlere yaklaştı. 700 binini bizim görevimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. İnşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle okullarımızın, sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık" ifadelerini kullandı.

'ALMANYA VE ABD SEVİYESİ'

Türkiye'de ortalama sınıf mevcutlarının İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile aynı seviyede olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik" dedi. Uzaktan eğitim dönemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak salgın döneminde çocukların uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttıklarını, her öğrenciye 8 GB internet sağladıklarını söyleyen Erdoğan, çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin de ders kitaplarının ücretsiz verilmesi olduğunu dile getirdi.

'ALTYAPI EKSİĞİNİ GİDERDİK'

Artık çocukların okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır bulduklarını belirten Erdoğan, "Eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke hâline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır" diye konuştu.



'ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUN'

KORONA virüs salgını nedeniyle çocukların 1,5 yıldır okullarında akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadıklarına da dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Millî Eğitim Bakanlığı okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladı. Okullarımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. Tüm öğretmen adaylarımız için inşallah öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşmalarının ardından 20 bin öğretmen ataması için butona basıldı. Törende Bakan Özer, Erdoğan'a hilye-i şerif tablosu takdim etti.



'GENÇ ÖĞRETMENLERİMİZİN İDEALİZMİNE İNANIYORUZ'

TÖRENDE konuşan Bakan Mahmut Özer, genç öğretmenlerin önemine vurgu yaptı. "El ele vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri hâline getireceğiz" diyen Özer, "Eğitimi sadece akademik bir mesele olarak görmüyoruz. İslam medeniyetinde öğretmenler yüksek ahlaki vasıflara sahip topluma önderlik edecek kişilerdir. Siz genç öğretmenlerimizin enerji ve idealizmine yürekten inanıyorum. Bizler de bu süreçte her daim sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.



SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

ATAMA töreninde ekranda kendi isimlerini gören öğretmenler ve aileleri büyük sevinç yaşadı. Iğdır Anadolu Lisesi'ne atandığını dile getiren Din Kültürü öğretmeni Ebru Sade, "38'nci tercihimdi. Pek beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Atanmak güzel" dedi. İstediği yere atandığını söyleyen öğretmen Hakan Sağın da, "2'nci kez sınava girdim. Iğdır'a atandım. Tam yerini göremedim. Çok mutluyuz" diye konuştu. İsimlerini göremeyenler ise büyük bir heyecanla e-devlet sonuçların düşmesini bekledi.