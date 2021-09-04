’Siz bu milletin önünü kesemeyeceksiniz’

Rize'yi Erzurum'a bağlayan İyidere-İkizdere yolunun açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkiinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Törende konuşan Erdoğan, "Yol 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3,6 km uzunluğa sahiptir. Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. 31 km'sini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlıyoruz" dedi.

'DİKİLİ TAŞINIZ OLSUN'

Son dönemde sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar Ankara'dan gelip tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız" diye konuştu.

'ARKA ARKAYA BAŞARI'

Normalleşmeyle birlikte ekonomide tarihi başarıların arka arkaya geldiğini de hatırlatan Başkan Erdoğan, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi birlikte kesildi.