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Son dakika: Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan Rize’de konuşuyor

04.09.2021, 18:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021, 18:12

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim kılsın.

Siz bizi hiç mahcup etmediniz. Biz de size ve Rize'ye mahcup olmadık, olmayacağız. Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa, biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Rize'ye olan minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeyi sürdüreceğiz. Yeni eserlerin temel atma heyecanını birlikte yaşadık. Durmak yok yola devam. Şehrimize kazandırdığımız tüm bu eserlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

Geçen ay partinin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktık. 20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi bilkiyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar envaye çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk.

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