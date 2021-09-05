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Haberler Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet

5.9.2021

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'la ilgili stratejik yol haritası çizilmesine ilişkin çalışma çerçevesinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından konuşan Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine önceki gün gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet. Bölgeye sahip çıkıldığını, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve Bozkurt ilçesi gibi diğer zarar gören yerleşim yerlerinin de devletin yapacağı yatırımlarla eski günleri yakalayacağını, refaha kavuşacağı günlerin yakın olduğunu gördüm" dedi.
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