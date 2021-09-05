PKK’nın sözde sorumluları yok edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği vurgulanarak, "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.

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