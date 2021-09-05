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Haberler Gündem Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı

Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı

Son dakika... İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı

05.09.2021, 19:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021, 19:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.

AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI

12 yaş ve üstüne Kovid-19 aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlandı.

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