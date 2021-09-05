Son dakika: Haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.
Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.
AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI
12 yaş ve üstüne Kovid-19 aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlandı.Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Eylül Cuma vaka tablosu Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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