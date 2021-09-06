Başkan Erdoğan’ın kitabı çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, kitapseverlerle buluşuyor. Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" düşüncesiyle dünya ülkelerinin kaderine terk edilmemesi gerektiğini anlattığı kitabın arka kapağındaki yazıyı da Başkan Erdoğan kendisi kaleme aldı.

"BM'DE REFORM ŞART"

Buradaki yazıda "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM'nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. Biz bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır" ifadelerine yer verildi.



SPOR REFORMU YASASI HIZ KAZANDI

AK PARTİ, futbol kulüplerinin borç batağından kurtarılması ve daha fazla milli futbolcu yetiştirilmesinin yolunun açılması için hazırladığı spor yasası çalışmasına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalışılan düzenleme, 1 Ekim'de açılacak Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Taslakta spor kulüplerine mali şeffaflık, kulüplerin borçlanmasına sınırlama, kulüplerin dermek statüsünden çıkarılması ve menajerliğe yeni kriterler getirilmesi gibi başlıklar bulunuyor.